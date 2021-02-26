Порт-о-Пренс, , 05:21 — REGNUM В Гаити при попытке побега заключённых из тюрьмы в предместьях Порт-о-Пренса погибли семеро человек и несколько получили ранения. Об этом 25 февраля сообщает агентство EFE.

Отмечается, что несколько заключённых, из числа предпринявших попытку побега из столичной тюрьмы, смогли скрыться от полиции. В настоящее время правоохранители ведут их поиски.

Всего в этой тюрьме содержатся около одной тысячи заключённых. В их числе — несколько человек, которые были арестованы за попытку покушения на президента Гаити Жовенеля Моиза, осуществлённую в начале февраля этого года.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Гаити Порт-о-Пренсе из-за отставки трёх судей Верховного суда страны произошли столкновения протестующих с полицейскими.

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