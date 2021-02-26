Москва, , 05:17 — REGNUM «Аэрофлот» в период эпидемии выдвигал инициативу о введении в действие тарифа на негарантированные перелёты, однако отказался от неё, сообщила 26 февраля газета «Ведомости» со ссылкой на представителя авиакомпании Михаила Демина.

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В компании предлагали ввести тариф на перевозку пассажиров с «негарантированными» билетами, по которым компания в одностороннем порядке смогла бы изменить основные условия перелёта — дату и время рейса, маршрут и другие.

По информации источников, соответствующий запрос от «Аэрофлота» поступал президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимиру Тасуну. В документе утверждалось, что, несмотря неудобства для пассажиров, вызванные такими тарифами, стоимость авиабилетов в среднем может снизиться на 2%.

Сейчас в компании отказались от своего предложения.

Президент АЭВТ, в свою очередь, отметил, что рассмотрение инициативы отложено для сбора мнений других участников рынка.

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