Хабаровск, , 05:21 — REGNUM По расчёту среднеарифметических значений рейтинговых составляющих по тарифам на коммунальные услуги на Дальнем Востоке Хабаровск занимает пятое место, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской мэрии.

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В первой строчке рейтинга — холодная вода и водоотведение. Самый высокий тариф на неё в Анадыре на Чукотке ­ — 73,39 рубля за кубометр, а по тарифу на водоотведение лидирует Магадан — 42,14 рубля за кубометр. Хабаровск по холодной воде и водоотведению занимает четвертое место в округе — 45,65 рубля и 35,20 рубля за кубометр соответственно.

Самой дорогой, опять же в Анадыре, оказалась горячая вода — 279,66 рубля. Хабаровск оказался на девятом месте — 144,84 рубля за кубический метр.

За теплоснабжение жители Хабаровска платят — 1917,05 рубля за 1 Гкал (восьмое место в рейтинге). Дороже всего горячие батареи обходятся жителям Петропавловска-Камчатского — 3800 рублей за 1 Гкал. Второе и третье места — у Магадана и Биробиджана.

В Якутске установлен самый дорогой тариф на электроэнергию для населения — 6,50 рубля за 1 кВт/час. По одноставочному тарифу на электроэнергию в квартирах с газовыми плитами Хабаровск занимает второе место в регионе (4,91 рубля за 1кВт/час), а в квартирах с электроплитами — шестое (3,44 рубля за 1кВт/час).

Самым дорогим в городах Дальнего Востока оказался сжиженный газ для биробиджанцев — 87,02 рубля за 1 кг. Хабаровск со стоимостью в 72,97 рубля за 1 кг — на втором месте.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о влиянии утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году на стоимость электрической и тепловой энергии не соответствует действительности, заявил глава Минэнерго России Николай Шульгинов.