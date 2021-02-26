Сеул, , 05:06 — REGNUM Власти Южной Кореи решили продлить на две недели ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, заявил премьер-министр республики Чон Се Гюн в ходе пресс-конференции.

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«Правительство решило продлить действующие правила социального дистанцирования еще на две недели», — заявил он.

Глава южнокорейского правительства отметил, что очаги распространения инфекции продолжают появляться по стране, несмотря на введенные ограничения и начатую вакцинацию. Он добавил, что отмена ограничений будет возможна лишь тогда, когда стабилизируется эпидемиологическая обстановка.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля в Южной Корее вновь выявили более 400 зараженных коронавирусом нового типа. Последнюю неделю в республике ежедневно выявляют около 400−500 инфицированных.

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