Москва, , 05:17 — REGNUM В пятницу, 26 февраля, в Москве будет облачно, небольшие осадки (дождь, мокрый снег), гололедица. Температура воздуха — +3… +5 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В ночь на 27 февраля в Москве облачно, небольшие осадки, гололедица. Температура воздуха — +1… +3 °C.

Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, на порывах до 15 м/с. Атмосферное давление 739 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — +1… +6 °C днём и −2… +3 °C ночью.

В субботу, 27 февраля, днём в столице ожидается +1… +3 °C, облачно, небольшие осадки, гололедица. По области −2… +3 °C. Ночью в регионе ожидается −8… −3 °C, небольшой снег, сильная гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте на территории европейской части России ожидается неоднородная погода, температура воздуха может опускаться до — 15 °C.

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