Москва, , 04:59 — REGNUM Современный Запад под руководством администрации Байдена и американских демократов движется в сторону оформления тоталитарной диктатуры над всем человечеством, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Вся эта система в целом рвется к учреждению некой новой глобальной супер-среды, которая уже ничем человеческим не будет никак связана. И в этой связи можно сказать, а что такое этот COVID? Главное, что надо было убрать последние остатки какой-то коллективности. Всех запереть, напугать и сказать: «Когда захотим, будете сидеть и молчать как мышки и ничего не будет». Это тоже часть такой предельной атомизации», — заявил Кургинян.

Политолог также адресовал собравшихся к нигде Карла Поппера «Открытое общество и его враги». По словам Поппера, все общества, кроме «открытого» могут держаться на внутренних скрепах, а открытое общество лишено внутренних скреп и поэтому ему нужны враги.

«Теперь открытое общество хочет иметь врагов. Для него преступление любой коллективизм, любая соборность, любые ценности, любые построения гражданских структур на основе этих ценностей. Оно хочет, чтобы беспомощный ублюдочный индивид создавал такую кашу в виде общества, а над ним была абсолютно тоталитарная диктатура. Это все рвется к тоталитарной диктатуре и учреждению собственной власти путем уничтожения конкурентов, которые безумно мощны», — продолжил эксперт.

По его словам, сторонники открытого общества не могут простым путем уничтожить Китай или Индию, потому что те слишком велики экономически и по населению. Стало быть, за них возьмутся неклассическим способом. И главным врагом здесь будет Россия, потому что мешает запустить механизм уничтожения классического мира.