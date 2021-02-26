Анастасия Степанова, 26 февраля 2021, 05:45 — REGNUM После угроз Вашингтона ввести санкции против участников Nord Stream 2 проект покинули почти 20 иностранных компаний. Среди тех, кому грозили пальцем из США, оказалась и никому не известная микрокомпания из России с одним работником — ООО «КВТ-Рус». ИА REGNUM выяснило, как это юрлицо попало в перечень и кому оно принадлежит.
Напомним, помимо демарша 18 иностранных компаний, на днях о прекращении обслуживания проекта «Северный поток — 2» заявила и «дочка» немецкой перестраховочной компании Münchener Rück.
Для справки: газопровод «Северный поток» из двух ниток производительностью 55 миллиардов кубометров газа в год построили в 2015 году силами консорциума из четырёх стран — России, Германии, Голландии и Франции. Уже тогда США, Прибалтика, Польша, Украина выступали против проекта. Протяжённость газопровода «Северный поток» составляет 1224 километра. Он обеспечивает поставки российского газа, минуя транзитные страны, то есть напрямую в Европу. Оператор «Северного потока» — компания Nord Stream AG. На сайте оператора в качестве акционеров указаны «дочка» «Газпрома» — ООО «Газпром международные проекты» с долей 51%, а также немецкие энергокомпании Wintershall Dea GmbH и подразделение концерна PEGI/E.ON — PEG Infrastruktur AG (по 15,5%), голландская инфраструктурная фирма N.V. Nederlandse Gasunie и французская энергокомпания ENGIE. Двум последним принадлежат по 9% акций. Общий объём инвестиций в «Северный поток» составил 7,4 млрд евро, из которых 30% обеспечили акционеры. Остальные средства привлекались в формате проектного финансирования. Проект «Северный поток — 2» представляет собой газопровод протяженностью 1,2 тыс. км. Проект реализует компания Nord Stream 2 AG (штаб-квартира в Швейцарии, учредитель — «Газпром»). «Точка входа» — район Усть-Луги Ленинградской области, а «точка выхода» — район Грайфсвальда (Германия). В 2017 году Nord Stream 2 AG подписала соглашения о финансировании с пятью европейскими компаниями — ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall.
Санкционный список: расширение?
Укладка газпропровода «Северный поток — 2» в Балтийском море началась в сентябре 2018 года. В материалах проекта уточняется, что для прокладки газопровода через море были привлечены компании Allseas, Saipem и АО «МРТС». Последнее обеспечило работы на прибрежном участке — на мелководье у побережья России — с использованием трубоукладочного судна «Фортуна».
Для справки: многофункциональная плоскодонная трубоукладочная баржа «Фортуна» оборудована шестью бортовыми кранами для надводных стыковок. Судно построено в 2010 году, судостроитель — Shanghai Zhenhua Heavy Industry Co. Ltd.
В качестве оператора баржи ранее было указано «МРТС», называвшее судно — флагманом всего трубоукладочного флота России.
В августе 2020 года на фоне санкционных угроз со стороны США в российских СМИ появилось заявление «МРТС» о том, что оно не было собственником баржи, а арендовало её. Также уточнялось о фактическом выходе из проекта «Северный поток — 2» самой баржи.
Данные о собственниках «Фортуны» не сообщались. В системе регистрации судов оно фигурирует со следующей информацией: 6 октября 2020 года зарегистрировано в Мурманске при предыдущей регистрации в Белизе (исключено из реестра
22 февраля 2021 года на сайте OFAC (управления по контролю за иностранными активами минфина США) появилось заявление о внесении судна «Фортуна» (IMO 8 674 156) и его владельца — ООО «КВТ-Рус» в новый список санкций.
О владельце «Фортуны»
По данным ЕГРЮЛ, ООО «КВТ-Рус» — микропредприятие. Данная компания создана 21 февраля 2011 года в Москве и работает в сфере предоставления услуг по перевозкам. Её уставный капитал — 10 тыс. рублей. Среднесписочная численность работников на начало 2020 года — один человек. Вероятно, речь о директоре. Руководит активом собственник 33% доли Сергей Малков. 22 декабря 2020 года у компании сменился контролирующий владелец. Долю в 67% получил некий Владимир Лавров.
Сергей Малков также является директором торгового ЗАО «Совместное предприятие «Аэроприма», созданного в 1993 году. Оно входит в деловую ассоциацию по сотрудничеству с Гонконгом.
О Владимире Лаврове известно, что ИНН он оформлял в Калужской области. Иных активов за ним не числится. Полный тёзка Лаврова фигурировал как кандидат на выборах депутатов Обнинского городского собрания седьмого созыва, проходящих в 2015 году. Тогда Владимир Сергеевич Лавров работал начальником отдела ОАО «ОНПП «Технология». На сайте последней указано, что «Технология» является головной организацией госкорпорации «Ростех» в химсекторе и объединяет семь профильных предприятий.
По данным с сайта проекта «Северный поток — 2», к 2035 году дефицит импорта газа в ЕС на фоне падения добычи в Норвегии, Великобритании и Нидерландах составит примерно 120 млрд кубометров. Газопровод из России сможет покрыть порядка трети дополнительного импорта.