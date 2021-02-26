Петропавловск-Камчатский, , 04:58 — REGNUM На Камчатке к Ключевскому вулкану, который в настоящее время извергается, отправился отряд вулканологов. Специалисты на месте попробуют спрогнозировать дальнейший ход извержения.

Читайте также: На Камчатке набирает силу извержение Ключевского вулкана

На склоне вулкана ещё 21 февраля произошёл побочный прорыв, в результате котрого образовался 50-метровый шлаковый конус. Лавовые потоки уже растянулись на 1,2 км. Помимо этого в руслах рек Крутенькая и Киргурич началось движение грязекаменных потоков, которые угрожают заторами и скоплением талых вод.

«Прорывы этих «плотин» могут приводить к мощным разливам потоков до полукилометра», — цитирует директора Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексея Озерова ИА «Кам 24».

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке идёт фланговое извержение на северо-западном склоне Ключевского вулкана. Учёные сообщают о боковом разрыве. На сайте камчатской группы реагирования на извержение вулканов Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, сообщается, что на фотографиях со спутника видно яркое свечение над двумя кратерами бокового извержения. Из кратеров движутся потоки лавы.