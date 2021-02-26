Ерофей Павлович, , 05:00 — REGNUM В Сковородинском районе Приамурья, в районе посёлка Ерофей Павлович, днём 25 февраля на трассе произошло ДТП со смертельным исходом — водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД региона.

Читайте также: В Тверской области в ДТП погибли три человека

В результате аварии погиб 26-летний водитель легкового автомобиля и двое пассажиров 22 и 23 лет. Предположительно, все трое были из Якутии.

О состоянии водителя большегруза не сообщается.

Проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате столкновения грузовика с легковым автомобилем в Тверской области три человека погибли и еще один получил ранения.