Москва, , 04:46 — REGNUM Главным врагом администрации президента США Джо Байдена являются американские носители консервативных ценностей и их иностранные единомышленники, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Он говорит прежде всего, что надо зачистить все поле собственных противников на Западе. Что первая байденовская революция или агрессия — это зачистка самих этих западников, всех несогласных там внутри, а вторая часть заключается уже в том, чтобы атаковать тех, кто находится вовне. Вот это единство внутренних чисток и внешней агрессии, с моей точки зрения, представляет собой что-то беспрецедентное. Я, честно говоря, вообще не помню, когда это так осуществлялось. Даже 37-й год — сначала внутренние чистки, потом война. А здесь эти два параллельные процесса могут осуществляться только в ситуации крайнего цейтнота», — заявил Кургинян.

Противниками новой администрации Белого дома и Байдена являются все те, кто утверждает классические западные ценности. Например, Дональд Трамп представляет собой «американца американовича», совершенно американского человека с американским патриотизмом и со всеми классическими американскими ценностями. И именно поэтому он является главным врагом нынешней власти в США.