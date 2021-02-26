Москва, 26 февраля 2021, 04:46 — REGNUM Главным врагом администрации президента США Джо Байдена являются американские носители консервативных ценностей и их иностранные единомышленники, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Противниками новой администрации Белого дома и Байдена являются все те, кто утверждает классические западные ценности. Например, Дональд Трамп представляет собой «американца американовича», совершенно американского человека с американским патриотизмом и со всеми классическими американскими ценностями. И именно поэтому он является главным врагом нынешней власти в США.