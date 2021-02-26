Варшава, 26 февраля, 2021, 04:40 — ИА Регнум. Российские вооружённые силы в последние годы укомплектовали средствами доставки, в радиус поражения которых попадает половина евразийского континента, написал 25 февраля обозреватель Gazeta Polska Конрад Высоцкий в статье «Ядерный план России. Сценарий войны с НАТО».

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Автор обвиняет Россию в том, что она хочет конфронтации с Западом, устраивает провокации и якобы уже подготовила схему массированной упреждающей атаки на страны НАТО с применением всех видов вооружений, включая ядерные.

«Можно предположить, что атака… велась бы из Калининградской области. Стратегическое положение и разнообразие видов вооружений, которые там размещены, гарантировали бы России успех в первые часы гипотетической войны», — предполагает Высоцкий.

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В конце своего сценария обозреватель напоминает, что его родная страна граничит с российским регионом, который в Москве якобы называют одним из «наиболее милитаризованных» в мире. Таким образом, делает вывод автор, Польша и страны Прибалтики станут первыми целями «агрессивной» России во время ядерной войны с НАТО.