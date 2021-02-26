Токио, , 04:41 — REGNUM В Японии во всех регионах, кроме столичного, планируется досрочно отменить введённый из-за коронавируса режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом 26 февраля сообщает телеканал NHK

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В настоящее время в 10 префектурах страны действует продлённый до 7 марта режим ЧС. На заседании правительственного штаба по предотвращению распространения инфекции, намеченном на 26 февраля, может быть принято решение о досрочном снятии ограничительных мер в западных префектурах Осака, Киото и Хёго, центральных Айти и Гифу, а также юго-западной Фукуока.

Одновременно ожидается, что режим ЧС продолжит действовать в столичных префектурах Токио, Тиба, Сайтама и Канагава.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Японии 18 февраля рассматривало возможность продления режима чрезвычайной ситуации, введённого из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране.

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