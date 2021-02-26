Уссурийск, Приморский край, , 04:38 — REGNUM В Уссурийске Приморского края мужчина убил знакомого, спрятал его труп, а сам остался жить в квартире покойного, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

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Прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении ранее неоднократно судимого местного жителя.

В декабре 2020 года рецидивист находился в гостях у своего знакомого. Во время застолья между ними произошёл конфликт, в ходе которого гость стал наносить различными предметами удары по телу хозяина квартиры, кухонным ножом нанёс ему несколько ударов в грудь. Мужчина скончался от полученных ранений.

Приятель спрятал труп на балконе, а сам продолжал ещё несколько дней жить в квартире потерпевшего. Спустя некоторое время он позвал своего знакомого в гости и в процессе распития алкоголя показал ему труп и попросил избавиться от ножа, которым зарезал хозяина квартиры.

Гость согласился и в тот же день сообщил о преступлении в полицию.

Уголовное дело направлено в Уссурийский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье суд огласил приговор по уголовному делу в отношении 40-летней жительницы Белогорска, которая признана виновной в совершении убийства с особой жестокостью двух человек, а также в умышленном уничтожении чужого имущества.