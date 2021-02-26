Бразилиа, , 04:34 — REGNUM Минздрав Бразилии подписал контракт на приобретение 20 млн доз индийской вакцины против коронавирусной инфекции Covaxin, которая еще не одобрена медицинским регулятором для использования в стране. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба ведомства.

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«Первая 8 млн доз препарата должна прибыть уже в марте двумя поставками по 4 млн доз, которые будут реализованы в течение 20 — 30 дней с момента подписания контракта», — отметили в ведомстве.

Также ожидается, что 8 млн доз препарата Индия поставил в апреле, остальные партии прибудут на бразильскую территорию уже в мае. Общая сумма контракта составила около 1,6 млрд реалов (около $291 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, к 26 февраля общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа достигло 10 390 461. От осложнений COVID-19 в республике скончались 251 498 человек.

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