Сеул, , 04:27 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили более 400 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Сообщается, что 382 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли в республику из-за рубежа. Центр фиксирует незначительное повышение заболеваемости в стране — сутками ранее в Южной Корее выявили 396 инфицированных.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 88 922. Также за минувшие сутки в стране скончались четверо пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 1585 человек.