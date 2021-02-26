Магадан, Магаданская область, , 04:35 — REGNUM Призывник в армию из Магадана Евгений Южанин бежал из воинской части в Тюмени в декабре 2004 года. До дома не добрался и скрывался без документов 15 лет, пишет АиФ.

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Уже 35-летнего мужчину следователи обнаружили в прошлом году на одном из предприятий под Тюменью.

По словам беглеца, все эти годы он передвигался по Тюменской и Свердловской областям, перебиваясь случайными заработками.

Родные на Колыме его считали погибшим, и когда им сообщили, что он жив, долго не верили. Поехали в Тюмень и при личной встрече убедились.

30 апреля 2020 года уголовное дело в отношении Евгения Южанина было прекращено.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл по итогам 2020 года 32 призывника предстали перед судом за уклонение от военной службы.