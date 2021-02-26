Лондон, , 04:14 — REGNUM Последовать своему примеру и сделать прививку от коронавируса призвала подданных королева Великобритании Елизавета II на встрече с руководителями британской программы массовой вакцинации. Об этом 25 февраля сообщила радиостанция LBC.

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«Получив вакцину, вы испытываете чувство защищенности, что, с моей точки зрения, очень важно», — сказала она.

Королева добавила, что когда сама ставила прививку, то это было «совсем не больно» и «вполне безвредно». Эпидемиологическую ситуацию, вызванную распространением коронавируса, она сравнила с чумой, а также с битвой, которую ведут все жители планеты.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января королева Елизавета II и ее супруг привились вакциной против коронавирусной инфекции. В феврале Букингемский дворец сообщал, что супруга Елизаветы II принца Филиппа госпитализировали из-за ухудшения самочувствия, но причины раскрывать не стали.

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