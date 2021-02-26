Москва, 26 февраля 2021, 04:03 — REGNUM Отличие Джо Байдена от Дональда Трампа заключается в том, что Трамп — живой человек, а Байден — мёртвый, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Кургинян как театральный режиссер предложил обратить внимание на разницу в лицах между бывшим президентом США Дональдом Трампом и нынешним президентом Джо Байденом.
Он также отметил, что впервые в этом своем наблюдении ему довелось убедиться в Брюсселе, когда он имел разговор с представителями чиновников из Евросоюза. Порой, по его словам, даже трудно понять, кто с тобой общается, человек или что-то совершенно иное. Точно то же самое исходит от Байдена.