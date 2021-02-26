Вашингтон, , 04:02 — REGNUM Инфраструктура проиранских вооруженных групп в Сирии стала целью авиаудара военно-воздушных сил США, 25 февраля сообщили в пресс-службе Пентагона.

В заявлении ведомства отмечается, что перед атакой американские власти проконсультировались с партнерами по коалиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Reuters распространило информацию о том, что США нанесли авиационный удар объекту в Сирии, который якобы принадлежит иранским вооруженным силам. Эта операция стала ответом на серию нападений на американские объекты в Ираке.

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