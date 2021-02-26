Москва, 26 февраля 2021, 03:54 — REGNUM Предложение кандидата на пост главы ЦРУ Уильяма Бернса расширить круг стран, противостоящих России, может быть осуществлено за счет Турции, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Он отметил, что Турция как входила, так и продолжает входить в антироссийский блок НАТО, а о турецком американизме, по существу, можно будет говорить только в случае ее выхода из блока. Поэтому, стоит подумать, за счет кого предлагает Бернс расширить блок стран, которые должны «давать отпор» России.
Напомним, что бывший посол США в России и кандидат на пост главы ЦРУ Уильям Бернс заявил о том, что от «закатывающейся» путинской России исходит угроза не меньшая, чем от «восходящего» Китая, поэтому для борьбы с Путиным и Россией необходимо расширить круг тех, кто будет вести против нее войну.