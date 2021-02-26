Москва, , 03:54 — REGNUM Предложение кандидата на пост главы ЦРУ Уильяма Бернса расширить круг стран, противостоящих России, может быть осуществлено за счет Турции, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Если говорить о том, что нужно расширять круг государств, которые будут воевать против нас, то его же надо за счет кого-то расширять. Наверное, это, все-таки, не Румыния, да? А вот Турция — крупная держава, и что там будет с ней, мы наблюдаем. Маневры турецко-американские, угрожающие явно нашей безопасности… мы наблюдаем очень специфическую деятельность Турции на Украине. Очень специфическую. И ее риторика антиамериканская, она, конечно, может на впечатлять. В каком-то смысле нам бы хотелось, чтобы у кого-то она была. Но иллюзий особых питать не стоит», — заявил Кургинян.

Он отметил, что Турция как входила, так и продолжает входить в антироссийский блок НАТО, а о турецком американизме, по существу, можно будет говорить только в случае ее выхода из блока. Поэтому, стоит подумать, за счет кого предлагает Бернс расширить блок стран, которые должны «давать отпор» России.

Напомним, что бывший посол США в России и кандидат на пост главы ЦРУ Уильям Бернс заявил о том, что от «закатывающейся» путинской России исходит угроза не меньшая, чем от «восходящего» Китая, поэтому для борьбы с Путиным и Россией необходимо расширить круг тех, кто будет вести против нее войну.