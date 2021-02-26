Пхеньян, , 03:53 — REGNUM Группа российских дипломатов покинула территорию КНДР на самодельной дрезине, сообщает пресс-служба МИД России на официальном канале в Telegram.

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В ведомстве уточнили, что в Россию вернулись семеро сотрудников российского посольства в Пхеньяне и члены их семей.

«Поскольку вот уже больше года границы закрыты и пассажирское сообщение прекращено, добираться домой пришлось долгим и трудным путём. Вначале 32 часа на поезде, затем ещё два часа на автобусе до границы и, наконец, самый ответственный участок маршрута — пеший переход на российскую сторону», — отметили в МИД России.

Для этого была создана дрезина, на которую дипломаты смогли погрузить личные вещи и детей. Сотрудники посольства преодолели мост через реку Туманная и добрались до погранперехода в Хасане. Оттуда уже дипломатов с семьями вывезли автобусом в аэропорт Владивостока.

Такой путь был выбран из-за того, что в КНДР уже более года действуют ограничительные меры из-за пандемии коронавирусной инфекции. В частности, власти Северной Кореи распорядились закрыть границы для недопущения COVID-19 на территорию республики. По официальным данным, в КНДР не зафиксировано ни одного случая заражения SARS-CoV-2.