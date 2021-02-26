Надеждинский район, Приморский край, , 03:51 — REGNUM В Приморье утром, 26 февраля на 700-м км трассы А-370 Уссури в Кипарисово загорелся пассажирский автобус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по региону.

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Пожарные оперативно прибыли на место происшествия, огнём уже был охвачен весь автобус — общая площадь 25 кв. метров.

Спасатели сообщают, что пострадавших нет. Тушили огонь три человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 27 января автобус маршрута т72 загорелся на улице Намёткина.