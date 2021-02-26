Лондон, , 03:50 — REGNUM Хакерской атаке подверглось занимающееся исследованием коронавируса SARS-CoV-2 отделение структурной биологии Оксфордского университета (Strubi). Об этом 25 февраля сообщил журнал Forbes со ссылкой на пресс-службу учреждения.

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В сообщении отмечается, что вмешательство в компьютерную систему подразделения было совершено еще в середине февраля. Злоумышленники намеревались получить доступ к базе данных и архиву электронной почты. Специалисты отделения считают, что хакеры могли украсть сведения о молекулярной структуре коронавируса.

При этом в подразделении отметили, что Strubi не занимается и не владеет информацией о клинических исследованиях, которые проводит Оксфордский университет. Расследованием инцидента занимается Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC).

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) подверглось хакерской атаке. Преступникам удалось заполучить некоторые документы о вакцине фармкомпаний BioNTech и Pfizer против COVID-19.

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