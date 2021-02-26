Сантьяго, , 03:47 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки выявили 4 181 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба чилийского министерства здравоохранения.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 на территории республики достигло 812 344. Также за минувшие сутки в стране скончались 137 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Чили от осложнений COVID-19 скончались 20 310 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, к 18 февраля в Чили привили против коронавирусной инфекции уже 2,39 млн человек. Для вакцинации в основном использовался китайский препарат Sinovac. Минздрав Чили отмечал, что прививочная кампания проходит согласно плану.