Богота, , 03:28 — REGNUM В Колумбии режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в области здравоохранения, введённый из-за угрозы распространения коронавируса, продлили на три месяца. Об этом президент страны Иван Дуке объявил 25 февраля во время выступления в Боготе, которое транслировалось на странице президентской администрации в социальной сети Twitter.

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«Мы приняли решение продлить режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения до 31 мая», — сказал Дуке.

Введённый в марте 2020 года режим ЧС в области здравоохранения позволил властям принимать меры, направленные на сдерживание распространения COVID-19. После последнего продления срок действия ЧС должен был завершиться 28 февраля.

В настоящее время в Колумбии число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 достигло 2 241 225 человек. Умерло 59 396 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Колумбии началась кампания по вакцинации населения против коронавирусной инфекции.

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