Пенза, , 03:26 — REGNUM ООО «Кузнецкий кожевенный завод» получило банкротный иск от московского кредитора. Исковое заявление поступило в арбитраж Пензенской области, но пока к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Иск от ООО «Юридическое дело» подан 19 февраля 2021 года. Сумма претензий не сообщается. Между тем ранее общество выступило процессуальным правопреемником по делу, инициированному ООО «ВКП ЛТ». Последнее в 2018 году выиграло у завода судебный спор о взыскании задолженности — 1,12 млн рублей. Долг возник по договору поставки от 2014 года.

По данным ЕГРЮЛ, завод создан в пензенском Кузнецке в декабре 2012 года. По открытым данным, среднесписочная численность работников существенно снизилась с начала 2019 года по начало 2020 года — с 44 до 19. Директор предприятия и владелец — Ольга Старцева. Уставный капитал — 11 тыс. рублей.