Хабаровск, , 04:32 — REGNUM Жительница Хабаровска пойдёт под суд за мошенничество в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

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В ходе следствия установлено, что женщина уговорила свою знакомую зарегистрировать на неё фирму без намерения осуществлять деятельность. Они подали в налоговую данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Обвиняемая, являясь фактическим учредителем и руководителем зарегистрированного ООО, под видом оказания туристических услуг принимала от потенциальных туристов деньги в качестве оплаты туров по заключенным договорам.

При этом взятые на себя обязательства по оказанию услуг выполнять не намеревалась и переданные деньги тратила на личные нужды.

В результате преступных действий она похитила у 87 потерпевших более 12 млн рублей.

Обвиняемая вину признала частично. Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, Фонд защиты прав дольщиков обратился в МВД РФ по Башкирии с заявлением, в котором попросил дать оценку действиям женщины и решить вопрос о возбуждении в отношении нее уголовного дела по признакам мошенничества.