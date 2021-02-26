Алжир, , 03:19 — REGNUM Первые для Алжира два случая заражения британским штаммом коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили специалисты страны. Об этом 25 февраля сообщается на странице в Facebook алжирского Института Пастера.

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Одним из носителей оказался гражданин Франции, который недавно прибыл в республику на похороны отца. Вторым пациентом с этой формой коронавируса стал сотрудник больницы города Шерага. Оба пациента помещены в карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля глава Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что в республике выявили три случая инфицирования британским вариантом коронавируса.

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