Биробиджан, , 03:14 — REGNUM В Еврейской автономной области за последние 24 часа выявили ещё пять случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 4317 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

Читайте также: В Италии прививают от коронавируса 100 тысяч человек в день

Ещё три пациента после полного выздоровления были выписаны. Всего с болезнью в ЕАО успешно справились 4106 человек. В госпиталях продолжают проходить лечение от COVID-19 ещё 20 пациентов. Из созданные в стационарах 88 ковидных коек заняты 20 или 22,7%. На дому лечатся 72 носителя коронавируса.

За последние сутки в ЕАО от COVID-19 скончался ещё один человек. Всего в области зарегистрировано 119 смертельных случаев пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние трое суток прививки от коронавируса ежедневно получают более 100 тысяч граждан Италии, заявил в четверг, 25 февраля, комиссар правительства по вопросам противодействия распространению эпидемии Доменико Аркури.