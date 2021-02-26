Москва, , 03:10 — REGNUM Решением арбитража Москвы компания из дивизиона Роскосмоса АО «НПО Энергомаш им. Академика В. П. Глушко» из Подмосковья оштрафована на 800 тыс. рублей. Сумма требований госкорпорации была снижена. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Решением судьи Голоушкиной ответчик должен будет выплатить Роскосмосу 800 тыс. рублей неустойки и 19 тыс. рублей госпошлины в доход бюджета. В остальной части требования «о взыскании штрафа за неисполнение обязательства» отказано. В основе дела фигурировал договор от 2017 года, а истец требовал с ответчика штраф почти на 2 млн рублей.

В материалах дела уточняется, что ответчик обосновал претензии непредоставлением отчёта о достижении показателей эффективности реализации застройщиком федеральной целевой программы.

Известно, что по договору от 2017 года госкорпорации было передано 285 449 акций застройщика. В обмен Роскосмос перечислил 199 999 841 рубль 85 копеек. Данные бюджетные инвестиции выделены для реконструкции энергетического комплекса.