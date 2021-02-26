Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край, , 03:06 — REGNUM В Хабаровском крае пойдёт под суд бывший начальник отделения почтовой связи в селе Чумикан, которую обвиняют в присвоение, то есть хищение чужого имущества, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

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Установлено, что руководитель с октября 2017 года по июль 2020 года похитила у «Почты России» свыше 3 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Николаевский-на-Амуре городской суд.

Обвиняемой грозит максимальное наказание в виде лишения свободы до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске суд вынес приговор бывшему почтальону «Почты России» Оксане Лихолат, которая похитила деньги, предназначенные для социальных выплат, в том числе связанных с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.