Дамаск, 26 февраля, 2021, 03:02 — ИА Регнум. Авиаудар по объекту в Сирии, который якобы принадлежит вооруженным силам Ирана, нанесли военные США. Об этом 26 февраля сообщило агентство Reuters со ссылкой на двоих представителей Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Операция была одобрена американским президентом Джо Байденом. Она стала ответом на серию атак на объекты США в Ираке.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января США перебросили из Ирака в провинцию Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии 200 своих военнослужащих.