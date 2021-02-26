Нью-Йорк, США, , 02:59 — REGNUM Британско-шведская компания AstraZeneca поставит странам 170 млн доз вакцин от коронавируса в рамках контракта, подписанного с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). Об этом 25 февраля сообщил журналистам официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

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«ЮНИСЕФ и его партнеры теперь получат доступ к 170 млн дозам вакцин для 85 стран», — сказал представитель ООН.

По его словам, поставка будет осуществляться в соответствии с инициативой COVAX. Она предполагает, что оплата за вакцины будет поступать преимущественно из стран с высоким уровнем доходов, в то время как получателями вакцины станут в основном бедные страны. Такой механизм распределения в ООН считают наиболее справедливым.

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