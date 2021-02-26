Москва, , 02:57 — REGNUM Арбитраж Москвы принял положительное решение по вопросу принудительной ликвидации банка, к моменту отзыва лицензии занимавшего 312-е место по размеру активов в России. ООО КБ «Евроазиатский инвестиционный банк» будет ликвидировать госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». Решение судьи ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

25 февраля 2021 года в карточке дела по ликвидации банка появилась запись от судьи Васильевой — «иск удовлетворить полностью». Само решение пока не обнародовано.

Из данных АСВ известно, что выплаты страхового возмещения осуществлены на 81,07%. Их проводят через банк-агент, которым стал АО «Россельхозбанк». На начало ноября 2020 года размер страховой ответственности перед 1,7 тыс. вкладчиков оценили на 871 млн рублей.

Напомним, лицензию у банка отозвали 4 декабря 2020 года. Он был создан в июне 1994 года. На момент лишения лицензии организация была подконтрольна Альберту и Альбине Джуссоевым, которые являлись супругами.