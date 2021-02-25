Москва, 26 февраля, 2021, 02:57 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы принял положительное решение по вопросу принудительной ликвидации банка, к моменту отзыва лицензии занимавшего 312-е место по размеру активов в России. ООО КБ «Евроазиатский инвестиционный банк» будет ликвидировать госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». Решение судьи ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

25 февраля 2021 года в карточке дела по ликвидации банка появилась запись от судьи Васильевой — «иск удовлетворить полностью». Само решение пока не обнародовано.

Из данных АСВ известно, что выплаты страхового возмещения осуществлены на 81,07%. Их проводят через банк-агент, которым стал АО «Россельхозбанк». На начало ноября 2020 года размер страховой ответственности перед 1,7 тыс. вкладчиков оценили на 871 млн рублей.

Напомним, лицензию у банка отозвали 4 декабря 2020 года. Он был создан в июне 1994 года. На момент лишения лицензии организация была подконтрольна Альберту и Альбине Джуссоевым, которые являлись супругами.