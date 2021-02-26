Вашингтон, , 02:59 — REGNUM Вице-президент США Камала Харрис 25 февраля привела к присяге нового министра энергетики Дженнифер Грэнхолм. Церемонию приведения к присяге транслировали американские телеканалы.

Кандидатура Грэнхолм ранее была утверждена Сенатом Конгресса США.

Новый министр энергетики родом из Ванкувера (Канада). Вместе с семьёй она переехала в Калифорнию, где в 21 год получила гражданство США. В 2002 году Грэнхолм стала губернатором Мичигана, после переизбрания занимала эту должность до 2011 года.

Как сообщало ИА REGNUM, присягу нового министра сельского хозяйства США Тома Вилсака в онлайн-режиме приняла американский вице-президент Камала Харрис.

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