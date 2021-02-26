Пекин, , 02:53 — REGNUM Сборы пошлин на импортную продукцию в Китае упали более чем на четверть за время 13-й Пятилетки (2016−2020), достигнув абсолютного минимума, сообщили 25 февраля в Главном управлении таможни КНР.

Общая ставка пошлин за этот период снизилась с 21,8% до 15,8%, или на 27,5%, сказал официальный представитель управления Цзян Фэн, добавив, что огромное снижение произошло из-за того, что Китай значительно снизил свой налог на добавленную стоимость (НДС) и тарифы в течение этого периода.

Однако общая сумма таможенных пошлин и налогов, куда, главным образом, входят НДС и потребительский налог, на импортные товары, за последние пять лет выросла на 8,7% и составила 8,99 трлн юаней (около $1,39 трлн).

Этот рост свидетельствует о том, что Китай существенно расширил импорт в течение 13-й пятилетки.