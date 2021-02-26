Прага, , 02:50 — REGNUM Предложение ограничить передвижение жителей Чехии между районами республики из-за ситуации с коронавирусом выдвинул чешский премьер-министр Андрей Бабиш. Об этом он заявил 25 февраля в ходе пресс-конференции.

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По его словам, этот режим следует ввести на три недели, начиная с 1 марта. Бабиш отметил, что при этом необходимо сделать исключения для случаев, связанных с выполнением работ или оказанием помощи ближайшим родственникам.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Андрей Бабиш заявил, что в Чехии сложилась чрезвычайно серьезная эпидемиологическая ситуация, из-за чего стране грозит тотальная катастрофа.

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