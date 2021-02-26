Якутск, , 03:03 — REGNUM В Якутске вечером 25 февраля загорелся склад — огонь частично задел и рядом стоящий магазин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС РФ по республике.

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Пожарные прибыли на место происшествия уже через пять минут после вызова — горел двухэтажный склад. Огонь перекинулся на кровлю трехэтажного магазина.

«Благодаря грамотным и оперативным действиям пожарных удалось не допустить распространение огня на жилые дома. Всего в тушении пожара было задействовано девять единиц пожарной техники и 41 человек личного состава», — пояснили спасатели.

Огнём уничтожен склад на общей площади около 200 кв. метров, частично пострадала обшивка и кровля магазина. Погибших и пострадавших нет.

Причины пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае подразделения МЧС ликвидировали крупный пожар, вспыхнувший на складе мебельного цеха в посёлке Украинский вечером 25 февраля.