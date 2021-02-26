Шанхай, Китай, , 02:42 — REGNUM Четвёртое Китайское международное импортное экспо (CIIE) будет также включать специальную секцию биомедицинской продукции впервые за всю историю мероприятия, сообщает 25 февраля агентство Синьхуа.

Новая секция расположится в Выставочном зале медицинского оборудования и продукции здравоохранения. Она призвана не только помочь лидерам индустрии продемонстрировать свою продукцию и наладить сотрудничество, на также позволить китайским учреждениям узнать больше о современных технологиях и тренда в отрасли, заявил замдиректора бюро CIIE Лю Фусюэ.

Во время третьей выставки CIIE Выставочный зал медицинского оборудования и продукции здравоохранения занимал площадь 69 тыс. кв. метров, на которых было представлено более 120 новых видов продукции и технологий.

CIIE является первой специальной импортной выставкой в мире, и она уже принесла позитивные плоды за прошедшие три года. Четвертая выставка пройдет офлайн в Шанхае с 5 по 10 ноября текущего года.