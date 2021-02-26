Нью-Йорк, США, , 02:36 — REGNUM Совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе (НПОК) подписали постоянный представитель России при ООН Василий Небензя и глава миссии Сьерра-Леоне Алие Кабба. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба российского постпредства.

Подобные заявления ранее были подписаны РФ с 23 странами, включая Аргентину, Бразилию, Венесуэлу, Вьетнам, Индонезию, Казахстан, Кубу и Пакистан и ряд других государств.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и их союзники взяли курс на размещение вооружений в космосе и использование околоземного космического пространства для ведения боевых операций, в том числе наступательных.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров обвинил США и их союзников в милитаризации космоса