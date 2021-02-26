Хайкоу, Китай, , 02:35 — REGNUM Боаоский Азиатский Форум пройдет с 18 по 21 апреля в прибрежном города Боао провинции Хайнань на юге Китая, сообщает 25 февраля агентство Синьхуа.

В этом году конференция сосредоточится на глобальном управлении и инициативе «Пояса и пути». Его целью является продолжение формирования консенсуса и придание нового импульса глобальному развитию в сфере управления в постпандемическую эпоху.

Конференция преимущественной пройдет офлайн, однако частично она также будет представлена виртуально в контексте мер контроля и ограничений, связанных с пандемией.

В 2020 году ежегодная конференция была отменена из-за бушующей пандемии COVID-19. Форум был основан в 2001 году как неправительственная некоммерческая международная организация, нацеленная на продвижение регионального развития, экономическую интеграцию совместное достижение целей развития стран Азии.