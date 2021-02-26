Хабаровск, , 02:33 — REGNUM В Хабаровском крае началась реализация пятилетней программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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На закупку медоборудования, строительство ФАПов, ремонт поликлиник, обучение кадров будет выделено за пять лет 8,1 млрд рублей из которых более семи млрд — средства федерального бюджета. Уже в этом году программой предусмотрено финансирование в размере 1,4 млрд рублей. Значительная часть этой суммы — более 900 млн рублей будет направлена на приобретение оборудования.

В 2021 году минздрав закупит около 600 единиц медицинского оборудования, в том числе — флюорографы, маммографы, рентгенологические установки, компьютерные томографы.

Также в этом году планируется построить пять ФАПов и одну амбулаторию в сёлах Шереметьево (Вяземский район), Пушкино (Бикинский район), Марусино (район имени Лазо), Федоровка и Константиновка (Хабаровский район) Нелькан (Аяно-Майский район).

Как сообщало ИА REGNUM, федеральные трансферты для социально-экономического развития Хабаровского края значительно увеличились от запланированных ранее объёмов, что позволяет исполнять проекты, привлекать инвесторов. Как пишет РИА Новости общий объём денежных вливаний после назначения на должность и. о. губернатора Михаила Дегтярёва увеличился в 2,3 раза и в 1,8 раза по сравнению с 2019 годом.