Пекин, , 02:29 — REGNUM Пекин отчитался о самом низком содержании загрязняющих частиц PM2.5 в 28 городах района Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй в январе, сообщает 26 февраля агентство Синьхуа.

Средняя концентрация загрязняющих частиц PM2.5 в воздухе Пекина достигла 38 микрограммов на кубометр в прошлом месяце, что также является восьмым самым низким показателем среди 168 городов по всей стране, сообщили в Пекинском бюро экологии и окружающей среды.

Воздушные частицы PM2.5 мельче 2,5 микрометров в диаметре и несут высокий риск здоровью. Пекин отчитался о 53% сокращении содержания PM2.5 в воздухе города на 13-ю Пятилетку (2016−2020).

Средняя концентрация PM2.5 в китайской столице составила 38 микрограммов на кубометр в 2020 году, что на 9,5% ниже в годовом исчислении и является самым низким показателем с момента начала наблюдений в 2013 году.