Гавана, , 02:28 — REGNUM На Кубе за прошедшие сутки выявили 670 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава республики.

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Главный эпидемиолог кубинского минздрава Франциско Дюран отметил, что это самый низкий показатель за последние 15 дней. При этом он призвал жителей республики не терять бдительности и продолжать соблюдать необходимые санитарные требования.

Таким образом, на Кубе с начала пандемии выявили 47 566 носителей SARS-CoV-2. Уже 42 809 человек смогли выздороветь, еще 4389 пациентов получают лечение. От осложнений COVID-19 на Кубе скончались 312 человек.