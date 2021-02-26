Париж, , 02:27 — REGNUM Мэрия Парижа собирается предложить правительству Франции ввести в столице карантин на три недели. Об этом 25 февраля сообщает Frace Info.

Первый заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар назвал существующие ныне антикоронавирусные меры в виде комендатского часа «полумерами с плохими результатами». «Нельзя заставлять себя месяцами жить в полузабытой тюрьме», — добавил он.

Карантин по выходным дням, по мнению Грегуара, мера «очень ограничивающая с точки зрения социального взаимодействия и довольно неэффективная с точки зрения здоровья». Первый заместитель считает более эффективным карантин длинною в три недели, рассчитывая по его окончании «действительно вернуть кислород и … снова открыть все».

«Воля Эммануэля Макрона не является достаточным научным аргументом, чтобы убедить меня», — добавил Грегуар.

Предложение обсудить новые меры поступит в правительство в начале следующей недели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции заявил, что особое беспокойство ситуация с распространением коронавируса вызывает в 20 департаментах страны, включая Париж.