Харбин, Китай, , 02:24 — REGNUM Зона свободной торговли в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая привлекла 196 проектов суммарной стоимостью 228,2 млрд юаней (около $35,3 млрд) на конец 2020 года, сообщает агентство Синьхуа.

С момента создания зоны в августе 2019 года в нее вошло уже 7378 предприятий на трех участках, одним из которых является столица провинции города Харбин, а также еще два города — Хэйхэ и Суйфэньхэ на границе с Россией.

Зона свободной торговли Хэйлунцзян приняла серию мер привлечения инвестиций, включая введение онлайн-регистрации, улучшение бизнес-климата и понижение операционных затрат для иностранных торговых фирм.

Общий объем внешней торговли провинции достиг 153,7 млрд юаней в 2020 году, в то время как экспорт вырос на 3,2% в годовом исчислении до 36,09 млрд юаней.