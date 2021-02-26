Красноярск, , 02:27 — REGNUM В пятницу, 26 февраля, в Красноярске будет переменная облачность, небольшой кратковременный снег, температура воздуха −17… −15 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В 06:10 на Театральной площади было — 17 °C.

Ночью с 26 на 27 февраля ожидается до −24… −22 °C, облачно, временами небольшой снег.

Скорость западного, юго-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 13−18 м/с. Давление — 743 мм рт. ст.

В субботу, 27 февраля, в Красноярске до −20… −18 °C днём и −25… −23 °C ночью, облачно, временами небольшой снег.

В воскресенье, 28 февраля, в Красноярске ожидается до −18… −15 °C днём. Ночью — до −27… −25 °C. Без осадков.

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