Певек, Чукотский АО, , 02:20 — REGNUM На Чукотке стартовала продажа субсидируемых билетов по маршруту Москва — Певек — Москва. Стоимость билета без учёта сборов — 9,7 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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Рейсы выполняет авиакомпания «Якутия». На каждый вылет предоставляется квота — 10 мест, за исключением рейса на 28 апреля — все билеты уже распроданы.

Летнее расписание будут утверждать позже.

Также с начала года купить билет по специальному тарифу могут льготные категории: пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, молодежь до 23 лет. Стоимость билета — 9 тыс. рублей без учёта сборов. В продаже осталось чуть более 50 билетов.

С 2019 года правительство Чукотки субсидирует из окружного бюджета авиаперелёты по маршруту Москва — Певек — Москва. С авиакомпанией «Якутия» заключено соглашение о реализации для жителей Чукотки билетов на чартерные рейсы по специальной цене — 25 тыс. рублей, при экономически обоснованной — 53 тыс. рублей. Максимальная квота на рейс в одном направлении — до 20 мест.

С Минтрансом РФ решается вопрос по снижению стоимости перевозки жителей Певека по этому маршруту в период реконструкции взлётно-посадочной полосы с мая 2021 по октябрь 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке 16 февраля началась продажа субсидированных авиабилетов для всех дальневосточников по маршруту Анадырь — Москва — Анадырь по цене 10,2 тыс. рублей. Авиарейсы будет осуществлять авиакомпания Utair.