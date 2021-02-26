Анкара, , 02:27 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 25 февраля встретился с представителями мусульманской общины Хорватии. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

«Вы никогда не будете одиноки. Турция и турецкий народ всегда на вашей стороне», — заявил Чавушоглу во время встречи.

Чавушоглу, который отправился в Хорватию с официальным визитом, в исламском центре в Загребе встретился с послом Турции в Загребе Мустафой Бабюром Хызланом, муфтием Азизом Хасовичем, председателем Исламского союза Хорватии и представителями мусульманской общины Хорватии.

Характеризуя визит Чавушоглу как «большой день для мусульман в Хорватии», Хасович отметил: «Сегодня мы убедились в том, что у нас есть брат, с которым мы можем делить как горе, так и радости. Визит господина (президента Турции Реджепа Тайипа) Эрдогана сюда в 2016 году был показателем того, что мы также являемся частью уммы».